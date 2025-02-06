صندوق النقد الدولي يكشف موعد مناقشة المراجعة الرابعة لقرض مصر

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر في الأسابيع القادمة.

المراجعة الرابعة لقرض مصر

جاء ذلك ردا على سؤال حول اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق لبحث المراجعة الرابعة للبرنامج، وذلك بعد إعلان بعثة خبراء الصندوق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة يوم 24 ديسمبر، بحسب شبكة CNBC عربية.

حزمة الإصلاحات الخاصة بتمويل الصلابة

وذكرت جولي كوزاك أن المجلس التنفيذي سيناقش حزمة الإصلاحات الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة لمصر بالتزامن مع مناقشة المراجعة الرابعة، مضيفة، أنه لا يمكن الآن تحديد قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.





وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة من أجل صرف حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

كانت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، ثم تم استكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت، قبل إعلان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.

الصندوق مستعد للتعاون في سوريا ولبنان

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الصندوق، إن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في عمليات إعادة الإعمار بسوريا.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة إعادة الإعمار في سوريا إلى مليارات الدولارات وذلك بعد حرب استمرت نحو 13 عاما أدت إلى تدمير العديد من المناطق.

وعن الوضع في لبنان، أعربت المتحدثة عن تطلع الصندوق إلى العمل مع السلطات اللبنانية بقيادة الرئيس الجديد جوزاف عون، بحسب وكالة رويترز.

ويعد لبنان في حاجة إلى تمويلات خارجية من أجل جهود إعادة الإعمار بعد العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في البلاد خلال حربها مع حزب الله اللبناني خلال العام الماضي.

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