السبت 18 يناير 2025
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انفوجراف

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري (إنفوجراف)

صندوق النقد الدولى
صندوق النقد الدولى - فيتو

 

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الاقتصاد المصري الاقتصاد انفوجراف النقد الدولي صندوق النقد الدولي صندوق النقد نمو الإقتصاد

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صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري (إنفوجراف)

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