وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات تنظيم النسخة الـ 11 من ماراثون القاهرة

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مع ممثلي فريق “كايرو رانرز” لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنظيم النسخة الحادية عشرة من ماراثون القاهرة، المقرر إقامته يوم 14 فبراير الجاري في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، تحت رعاية الوزارة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإطلاق النسخة الجديدة من الماراثون، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة اليومية، نظرًا للدور الهام الذي تلعبه في الحفاظ على الصحة والتكوين البدني السليم. وأضاف أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تركز دائمًا على تعزيز ممارسة الرياضة والارتقاء باللياقة والصحة العامة، وجعل الرياضة أسلوب حياة للمواطنين.

وزير الشباب والرياضة يبحث آخر استعدادات تنظيم النسخة الـ11 من ماراثون القاهرة

ويأتي تنظيم ماراثون القاهرة ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالأحداث والفعاليات السياحية والرياضية، التي تهدف إلى تنشيط السياحة الرياضية وتعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويشهد الماراثون هذا العام أربعة سباقات مختلفة تناسب جميع المستويات: سباق الجري العائلي (2 كم) الذي ينطلق الساعة 8:30 صباحًا، سباقا 5 كم و10 كم اللذان ينطلقان الساعة 7:30 صباحًا، ونصف ماراثون (21 كم) الذي ينطلق الساعة 6:45 صباحًا.

ويعد ماراثون القاهرة من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية، حيث يجذب عدائين من مختلف الأعمار والخلفيات، مما يعكس اهتمام الوزارة بتشجيع اللياقة البدنية ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.

البابا تواضروس يستقبل وزير الرياضة ووفد الدبلوماسية الشبابية بمقر الكاتدرائية بالعباسية

فيما استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووفد برنامج " الدبلوماسية الشبابية" في نسخته الثالثة، ذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جاء اللقاء في إطار تعزيز الوعي والانتماء الوطني بين الشباب المصري، وإلقاء الضوء على دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجتمع والتاريخ المصري.

تناول البابا تواضروس خلال اللقاء، التاريخ المصري منذ الحقبة الفرعونية حتى وقتنا هذا، وكذلك تاريخ الكنيسة القبطية، موضحًا أنها تأسست مع دخول المسيحية إلى مصر عبر القديس مار مرقس في القرن الأول الميلادي.

كما تحدث عن الأدوار الثلاثة الرئيسية للكنيسة: خدمة المسيحيين، والخدمة المجتمعية من خلال المدارس والمستشفيات، وخدمة الوطن عبر دعم الاستقرار واللحمة الوطنية.

من جانبه، أثنى وزير الشباب والرياضة على الدور الوطني للكنيسة القبطية في تعزيز الوحدة المجتمعية، مشيدًا بالأنشطة الثقافية والكشفية التي تنظمها الكنيسة، والتي تساهم في رفع وعي الشباب المصري وتعزيز ارتباطهم بتاريخهم وتراثهم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تدعم الشباب في مجالات متعددة، تشمل تنمية المهارات القيادية، والتوعية الثقافية، والانخراط في العمل المجتمعي.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن أهمية التعاون مع مختلف المؤسسات، مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتعزيز التماسك الاجتماعي ونشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك.

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