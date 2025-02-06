البابا تواضروس يلتقي شباب شمالي فرنسا ويجيب عن أسئلتهم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مجموعة من شباب إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، وذلك خلال زيارتهم إلى مصر، برفقة الأنبا مارك، والراهب القس يشوع الأنبا بيشوي، والقس أبرآم شنودة من كهنة الإيبارشية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار أنشطة مكتب "HIGH"، المختص بالتنسيق بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمة داخل مصر، حيث قدم الشباب بعض الخدمات، إلى جانب زيارة مسار العائلة المقدسة.

البابا تواضروس الثاني يستمع إلى أسئلة الشباب

وخلال اللقاء، ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة روحية مناسبة، كما استمع إلى أسئلة الشباب وأجاب عنها، في جلسة تفاعلية جسدت روح التواصل بين الكنيسة الأم في مصر وأبنائها في المهجر.

جدير بالذكر أن المجمع المقدس أصدر في مارس من العام الماضي قرارًا بتأسيس مكتب "HIGH" لتنسيق وتنظيم الخدمات التي تقدمها إيبارشيات الكنيسة القبطية بالخارج لدعم الإيبارشيات في مصر، ويحمل الاسم اختصارًا لشعاره (Hands in God’s Hand)، تأكيدًا على أهمية التعاون والتكافل بين أبناء الكنيسة داخل مصر وخارجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.