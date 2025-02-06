الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تستدعي مالك حضانة دولية بالتجمع بعد إصابة طفل ببتر إصبع يده

حضانه اطفال
حضانه اطفال

استدعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، مالك حضانه دولية  بواقعة إصابة وكسور “طفل التجمع” البالغ من العمر ٣ سنوات وذلك في واقعة إتهام الحضانة  بالإهمال والتسبب في عاهه مستديمة للطفل. 


وكان الأب تلقى اتصالًا هاتفيا من حضانة طفله الدولية بالتجمع، يفيد بوجود طفله البالغ من العمر ٣ سنوات في المستشفى، ثم ذهب إلى المستشفى ليتفاجأ بان نجله دخل غرفة العمليات لإجراء عملية بسبب تعرض لبتر بإصبع اليد اليسرى.

وتم تحرير المحضر رقم ١٤٠٥ بقسم شرطة التجمع الخامس، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

 

 

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التجمع الخامس القاهرة الجديدة النيابة العامة بالقاهرة بالقاهرة الجديدة بقسم شرطة التجمع الخامس قسم شرطة التجمع عاهة مستديمة

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