محافظ القاهرة يدرس تخصيص أرض للهلال الأحمر

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة لجمعية الهلال الأحمر المصرى التقى خلالها د. آمال أمام المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر، لبحث سبل التعاون بين محافظة القاهرة والجمعية.



وبحث محافظ القاهرة خلال اللقاء تخصيص المحافظة قطعة أرض لبناء مركز لوجستي يستعمل كمخزن للتبرعات الخاصة بالهلال الأحمر وسيارات الإغاثة لدعم جهودها فى مجال الإغاثة.

وثمن محافظ القاهرة جهود جمعية الهلال الأحمر في تقديم الدعم فى الحوادث والكوارث من خلال البرامج المتنوعة التى تنفذها، وتشمل توزيع المساعدات الغذائية والطبية التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكد محافظ القاهرة على الدور الحيوي الذي تلعبه جمعية الهلال الأحمر مع الأجهزة التنفيذية بالدولة في تكثيف إنفاذ المساعدات وتوفير المتطلبات الإنسانية لكافة أهالي غزة.

واستعرضت د. آمال امام المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر خلال اللقاء تاريخ الجمعية ودورها المجتمعي.

كما تفقد محافظ القاهرة غرفة عمليات الجمعية، واستمع لشرح حول التدريبات التي يُنظمها الهلال الأحمر لتعزيز كفاءة المتطوعين وضمان جاهزيتهم للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

كما شارك محافظ القاهرة خلال الزيارة المتطوعين فى إعداد كرتونة الإغاثة لأهل غزة.



وفي نهاية الزيارة منحت مدير الهلال الأحمر شارة الهلال الأحمر لمحافظ القاهرة تقديرًا له.



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