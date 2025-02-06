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قاتل زوجته أمام حماته وأبنائها ينتظر رأي المفتي في إعدامه خلال جلسة اليوم

محكمة جنايات طنطا
محكمة جنايات طنطا

ساعات قليلة تفصلنا عن النطق بالحكم النهائي في قضية المتهم بقتل زوجته أمام حماته وأطفالهما بقرية بنوفر، مركز كفر الزيات بالغربية، وذلك بعد أن أحالت محكمة جنايات طنطا أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية، للاستماع إلى رأيه الشرعي في الحكم الذي صدر بتوقيع عقوبة الإعدام عليه.

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جنايات طنطا تحيل أوراق قاتل زوجته أمام أطفالهما بكفر الزيات إلى المفتي

تفاصيل واقعة سيدة على يد زوجها في كفر الزيات 

وبدأت أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل ربة منزل  بعد تعدي زوجها عليها بسلاح أبيض.

طعنها أمام والدتها وأطفالهما

وانتقل ضباط المباحث الجنائية بالغربية لمكان البلاغ وتبين مقتل " ب.ا" 32 سنة، ربة منزل، بعدما تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض وطعنها عدة طعنات أمام والدتها وأطفالهما، بسبب خلافات أسرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالغربية بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وعلى الرغم من أن المحكمة حسمت قرارها بإعدام المتهم، إلا أن الحكم لا يصبح نهائيًا إلا بعد أخذ رأي المفتي وفقًا للشريعة الإسلامية بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية والشرعية

رأي المفتي في هذه القضايا استشاريًّا

يعد رأي المفتي في هذه القضايا استشاريًّا ولا يُعتبر ملزمًا حيث يمكنه أن يرفض التصديق على حكم الإعدام استنادًا إلى أسباب قد يراها مناسبة مثلما حدث في حالات سابقة.

أحد أبرز الاحتمالات التي قد يطرحها المفتي هي ما إذا كان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وقت ارتكاب الجرائم وهو ما قد يستدعي إجراء فحص طبي لتحديد ما إذا كان في كامل قواه العقلية أم لا.
وإذا تبين أنه كان يعاني من مرض نفسي فقد لا يُحاسب قانونًا بنفس الطريقة ويُستثنى من حكم الإعدام.

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