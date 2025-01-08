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حوادث

جنايات طنطا تحيل أوراق قاتل زوجته أمام أطفالهما بكفر الزيات إلى المفتي

جنايات طنطا
جنايات طنطا

أصدر رئيس  محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم حكمًا عاجلًا بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته أمام حماته وأطفالهما بعدة طعنات، بقرية بنوفر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعدما رفضت العودة معه لمنزل الزوجية، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

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تفاصيل الواقعة

وبدأت أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل ربة منزل  بعد تعدي زوجها عليها بسلاح أبيض.

 

طعنها أمام والدتها وأطفالهما

انتقل ضباط المباحث الجنائية بالغربية لمكان البلاغ وتبين مقتل " ب.ا" 32 سنة، ربة منزل، بعدما تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض وطعنها عدة طعنات أمام والدتها وأطفالهما، بسبب خلافات أسرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالغربية بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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