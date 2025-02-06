المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان: لا يمكن لإسرائيل الانسحاب من هيئة ليست عضوا فيها

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باسكال سيم، أن إسرائيل ليست عضوًا في المجلس، وبالتالي لا يمكنها الانسحاب من هيئة ليست عضوًا فيها.

إسرائيل ومجلس حقوق الإنسان

وقال سيم في تصريحات صحفية: "إسرائيل تتمتع بصفة مراقب في مجلس حقوق الإنسان، مثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست من بين أعضاء المجلس الـ47. لا يمكن لدولة مراقب أن تنسحب من هيئة ليست عضوًا فيها".

انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان

جاءت تصريحات المتحدث الأممي ردا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي أعلن أن إسرائيل ترحب بقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، مضيفًا أن إسرائيل أيضًا "ستوقف مشاركتها في المجلس".

والثلاثاء، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية.

وتأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006 كهيئة فرعية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعنى برصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.

الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان

يتكون المجلس من 47 دولة يتم انتخابها بالاقتراع المباشر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التوزيع الجغرافي:

أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ – 13 مقعدًا

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي – 8 مقاعد

أوروبا الغربية ودول أخرى – 7 مقاعد

أوروبا الشرقية – 6 مقاعد

يعمل أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات، ولا يحق لهم إعادة الترشح إلا بعد فترتين متتاليتين. يتم تحديث ثلث الأعضاء كل عام، مما يضمن تجديدًا دوريًّا في تشكيل المجلس.

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