محافظ الإسماعيلية ينظم أسواق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، النسخة الرابعة من “سوق اليوم الواحد” بمنطقة الغابة الشجرية بحي ثان بمدينة الإسماعيلية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، كخطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتقديم السلع مباشرة للمستهلكين دون حلقات وسيطة.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية للحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يسهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

وأكد أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية والجهات الحكومية المعنية، حيث يُتيح للمنتجين بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

وأشاد وزير التموين بالدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم هذه الأسواق والمعارض بأسعار مخفضة، مؤكدًا أنها تساهم بشكل فعال في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وتخفيض الأسعار للمواطنين، وأشار إلى أن السوق يتضمن عرض بعض منتجات رمضان بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم.

ومن جانبه، أوضحت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن المديرية تسعى خلال الفترة الحالية إلى تكثيف المعارض والأسواق، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، لتشمل جميع مراكز المحافظة.

وأشارت إلى أن المحافظة أطلقت سيارات متنقلة بقرى مركز ومدينة فايد لبيع السلع الاستهلاكية وأسطوانات الغاز والخضروات والفاكهة بتخفيضات كبيرة.

وأضافت أن هذه المبادرات تأتي في إطار التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة مع التوسع في إنشاء المزيد من “أسواق اليوم الواحد” والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، ما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين.

وأشارت إلى أن النسخة الرابعة من السوق تضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات، الفواكه، والمنتجات اليومية الأخرى. وأكدت أن وجود أكثر من بائع وتاجر يساهم في تنوع المعروض ورفع مستوى المنافسة بين التجار، مما يؤدي إلى خفض الأسعار وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان توافر السلع بكميات.

وأكد وزير التموين أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، بعد نجاح النسخ السابقة في حي ثالث بمدينة الإسماعيلية، ومدينة المستقبل، وحي ثان.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

واختتمت شيماء عمر بالتأكيد على أن وزارة التموين تسعى من خلال هذه المبادرات لتحسين جودة الحياة للمواطنين عبر زيادة توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، فضلًا عن تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، مما يسهم في خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

يُذكر أنه تم توفير خطوط نقل عام من موقف الفردوس وحتى سوق اليوم الواحد لتسهيل انتقال المواطنين من وإلى السوق، ما يضمن سهولة الوصول إلى السلع بأسعار مخفضة ويعزز من نجاح هذه المبادرات في تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

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