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أخبار مصر

افتتاح سوق اليوم الواحد بمركز الفتح بأسيوط بتخفيضات 30% على السلع

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

 افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد بمركز الفتح في محافظة أسيوط. 

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم أسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات، وحرص الوزارة على إقامة معارض ومبادرات توفر السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين. 

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية هذه الأسواق في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض بجودة عالية وتوفير منتجات متنوعة بأسعار مخفضة، بما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق ودعم الأسر المصرية.

 

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذه المبادرات تأتي في إطار خطة الوزارة لدعم المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن أسواق اليوم الواحد تسهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

 

وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق هذه الأسواق والمعارض في جميع المحافظات لضمان وصول السلع الأساسية لكل المواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية،وشدد على أهمية التنسيق مع المديريات التموينية والشركات التابعة لضمان توافر السلع ومراقبة الأسعار بشكل دوري لضمان التزام التجار وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

 

وأشار خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى أن السوق يضم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية التي تشمل اللحوم، الدواجن، الزيوت، الأرز، السكر، وغيرها من السلع الأساسية، مع تقديم خصومات تصل إلى 30%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

 

 تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التموين لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع ضمان جودة المنتجات المعروضة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

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أسواق اليوم الواحد سوق اليوم الواحد محافظة اسيوط وزارة التموين

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