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محافظ الدقهلية يتابع توفير اللحوم البلدية بسعر 285 جنيها

اللحوم، فيتو
اللحوم، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، أعمال بيع اللحوم البلدية والبيض للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والبيض والأسماك والخضراوات والفاكهة للمواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

محافظ الدقهلية يتابع أعمال بيع اللحوم البلدية والبيض بأسعار مخفضة

وأكد محافظ الدقهلية أنه في إطار الاحتفالات بـ العيد القومي للمحافظة الذي يوافق 8 فبراير الجاري، يتم تكثيف الجهود المبذولة في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بعرض وبيع السلع والمنتجات الغذائية، بالمنافذ والمعارض الدائمة، ومعارض أهلا رمضان، بأسعار تنافسية بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 35% عن سعر السوق، إلى جانب العمل الجاد في توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى المحافظة.

 

 

افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية

وأوضح محافظ الدقهلية أنه خلال احتفالات الدقهلية بعيدها القومي سيتم افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، تشمل الصحة، والتموين، والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والبريد، والطرق والكباري، وغيرها من المشروعات، لتوفير خدمات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في جميع المراكز والمدن والأحياء والقرى.

توفير اللحوم البلدية بسعر 285 جنيها

من جهته، أكد المهندس محمد علي مدير مديرية الزراعة بالدقهلية، توفير اللحوم البلدية بسعر 285 جنيه، وسعر طبق البيض 145 جنيه بمنافذ وسيارات مديرية الزراعة، بالإضافة إلى بيع أنواع مختلفة من الأجبان بأسعار أقل من السوق بنسبة أكثر من 25%، كما يتم بيع مختلف أنواع الزيوت بأسعار مخفضة عن السوق، مؤكدا جودة وسلامة اللحوم البلدية والبيض ومختلف السلع المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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