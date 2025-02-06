محافظ الدقهلية يجري جولة تفقدية على مدينة المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم بشارع الجلاء بـ المنصورة، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمات المطلوبة خلال احتفالات العيد القومي، كما وجه بسرعة الانتهاء من تركيب مقاعد بلاستيكية بالمدرجات بدلا من الدرجات الخرسانية حفاظا على المترددين والجماهير.

محافظ الدقهلية في جولة بشوارع المنصورة

وتفقد محافظ الدقهلية، عدد من الشوارع، وفي شارع الجلاء التقى بالمواطنين وعمال النظافة واستمع إليهم، ووجه أحمد ماهر نائب رئيس حي غرب المنصورة، برفع كافة تجمعات القمامة، وتكثيف أعمال النظافة، والتزام العمال بالزي الموحد، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي، والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.

تفقد محافظ الدقهلية عددا من منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة، وأكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة من خلال الشاشات الإلكترونية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات أو تلاعب في الأسعار، وتفقد عدد من أفران الخبز، وفي أحد المخابز بمنطقة ميت حدر بالمنصورة.

الالتزام بجودة الرغيف والمواصفات المحددة

وشدد على ضرورة الالتزام بجودة الرغيف والمواصفات المحددة، وسرعة صرف حصص الخبز للمواطنين دون تعطيل، محذرا من أي حالات تجميع بطاقات صرف الخبز.

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