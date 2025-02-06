6 فئات من مرضى السكر لا يجب عليهم صيام شهر رمضان

قدم الدكتور السيد غنيمي، استشاري السكر والغدد الصماء، والمدرس بكلية الطب بجامعة عين شمس، نصائح لمرضي السكر قبل صيام شهر رمضان.

ونصح غنيمي مريض السكر بزيارة الطبيب قبل شهر رمضان بوقت كافٍ.



وأكد استشاري السكر والغدد الصماء أنه لابد من ضبط السكر قبل الصيام؛ تجنبا لمشاكل السكر أثناء الصيام، مشيرا إلى أن ضبط السكر يستغرق بعض الوقت.

خطأ شائع يقع فيه مرضى السكر

وحذر استشاري السكر والغدد الصماء من أن هناك خطأ شائعا يقع فيه العديد من مرضى السكر، وهو زيارة الطبيب قبل حلول رمضان بأيام قليلة، ويكون مستوى السكر مرتفعا جدا، وهم يريدون ضبط السكر؛ لذلك يجب على مريض السكر زيارة الطبيب قبل رمضان بوقت كافٍ؛ لكي يمكنهم بدء الصيام في أمان.



أوضح الدكتور السيد غنيمي، زميل الجمعية الأوروبية للسكر والغدد الصماء، أن الطبيب بعد إجراء التحاليل والفحص الطبي سوف يقرر هل سيصوم المريض أم الأفضل عدم الصيام.

وأكد أن هناك 6 فئات من مرضى السكر يجب ألا يصوموا، لأن صيامهم قد يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، مثل مرضى السكر الذين يعانون من مشاكل في الكلى ومرضى السكر الذين يعانون من جلطات المخ خاصة لو كانت في الأشهر الثلاثة التي تسبق رمضان، ومرضى السكر الذين يعانون من جلطات القلب أو الذبحة الصدرية خاصة لو كانت في الثلاث أشهر التي تسبق شهر رمضان.

مرضى السكر من النوع الأول

ويضيف: لا أنصح بصوم مرضى السكر من النوع الأول، خاصة لو كان السكر غير منتظم، وكذلك مرضى السكر الذين يعانون من نوبات هبوط سكر متكررة خاصة في الشهور الثلاثة التي تسبق رمضان، بالإضافة إلى مرضى السكر الذين يعانون من غيبوبة السكر الكيتونية، خاصة خلال الثلاث أشهر التي تسبق رمضان.



ويشير غنيمي إلى أن هناك بعض الأدوية تحتاج إلى تعديل جرعاتها في رمضان تجنبا لهبوط سكر الدم، أثناء الصيام.

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