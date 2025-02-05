الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

محافظة الجيزة تُعلن عن أرقام الطوارئ الجديدة خلال أعمال الصيانة والنقل

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
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أعلنت محافظة الجيزة عن توقف خدمة الخط الساخن 114 مؤقتًا، وذلك نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة والنقل لمبنى ديوان عام المحافظة الجديد.

وأوضحت المحافظة أنه سيتم توفير أرقام طوارئ بديلة لاستقبال بلاغات المواطنين خلال فترة التوقف، وهي:

125: الخط الساخن للطوارئ
121: الخط الساخن للكهرباء
123: الخط الساخن للإسعاف
129: الخط الساخن للغاز
 

أرقام الإبلاغ عن أي طوارئ أو شكاوى خلال فترة الصيانة والنقل

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى استخدام هذه الأرقام للإبلاغ عن أي طوارئ أو شكاوى خلال فترة الصيانة والنقل.

وأكدت المحافظة أنه سيتم إعادة تشغيل الخط الساخن 114 فور انتهاء أعمال النقل، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وأكدت محافظة الجيزة حرصها على توفير قنوات اتصال بديلة للمواطنين خلال فترة الصيانة والنقل، مشيرين إلى أنهم يعملون على قدم وساق لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل شكل ممكن.

كما أشادت بتفهم المواطنين وتعاونهم، مؤكدين أن ذلك يساعدهم على إنجاز أعمال الصيانة والنقل في أسرع وقت ممكن.

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