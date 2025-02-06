الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب: إسرائيل ستسلم غزة للولايات المتحدة دون تدخل جنود أمريكيين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن قطاع غزة سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة من قبل إسرائيل عند انتهاء الحرب.

الفلسطينيون سيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانا في المنطقة

وبحسب الوكالة فقد صرح ترامب قائلا “لن تكون هناك حاجة لجنود أمريكيين في غزة، والفلسطينيون سيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانا في المنطقة”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم: “نتوقع أن تختفي فكرة ملكية غزة بعد أن اتضح لترمب أنها غير قابلة للتطبيق”.

خطة ترامب بشأن غزة مغرية لإسرائيل لكن فرص نجاحها منخفضة جداُ

وفي سياق متصل، يري الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي عاموس يادلين أن خطة ترامب بشأن غزة مغرية لإسرائيل لكن فرص نجاحها منخفضة جدا.

ونقلت صحيفة معاريف عن يادلين قوله، إن ترامب أعطى نتنياهو أداة سياسية لتجاوز المرحلة الثانية من صفقة الأسرى وأوهم سموتريتش بوعود بشأن نقل سكان غزة وإعادة الإعمار.

التهديد بوقف المساعدات الأمريكية لن يدفع مصر إلى استقبال الغزيين

وذكر يادلين قائلا: “التهديد بوقف المساعدات الأمريكية لن يدفع مصر إلى استقبال الغزيين وأرى أن نقل حماس إلى الضفة أمر غير واقعي”.

وختم يادلين تصريحاته قائلا: “أحذر من مخاطر خطة ترامب على العلاقات مع مصر والأردن إذ يرفض السيسي استقبال أي فلسطينيين من غزة”.

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