خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة وأهم الأوراق المطلوبة

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، قرار العلاج على نفقة الدولة أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين غير المؤمن عليهم وغير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي.

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

وتقدم " فيتو" أهم خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة منها:

١- التوجه إلى أقرب مستشفى تقديم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها



٢- يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض من خلال أطباء المستشفى

٣- تحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض



٤- يتم إرسال أوراق المريض وهي عبارة عن صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة إلي قسم العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفى.



٥- يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع ثم يتم ملء نموذج الكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة.



٦- يتم دراسة الطلب الكترونيًا بالمركز الرئيسي بالمجالس الطبية بالقاهرة

٧- يتم عرض الطلب علي اللجان الطبية المتخصصة الكترونيا ويتم اتخاذ القرار وإصداره.



٨- تقوم المجالس الطبية المتخصصة باخطار المواطن برسالة علي الهاتف المحمول للمريض المسجل في الطلب



٩- يتوجه المريض للمستشفى لتلقي الخدمة العلاجية التي يحتاج إليها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

وأوضحت وزارة الصحة أن الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة منها

1- صورة البطاقة علي الوجهين

2- أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من احدي مستشفيات تقديم الخدمة

3- تقرير طبي

4- أبحاث وتقارير حديثة

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات والبالغ عددها 27 مجلس طبي.

ويتم تقديم خدمات العلاج علي نفقة الدولة بموجب القرارات الوزارية رقم 290 لسنة 2010 و206 لسنة 2011 في جميع مستشفيات محافظات الجمهورية لتشمل جميع المستشفيات العامة ومستشفيات ومستشفيات الحميات والصدر والرمد وأمانة المراكز المتخصصة ومراكز علاج الأورام والمعاهد التعليمية.





وأكدت وزارة الصحة أنه يتم ربط المستشفيات الحكومية والجامعية بموقع الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء في علاج المرضى دون انتظار وصول أصل القرار للمستشفى مما ساعد علي تخفيف العبئ علي المرضي وأسرهم من مشقة السفر إلي المجالس الطبية لتقديم الطلبات واستلام القرارات.



الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة

وتنتشر الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة في محافظات الجمهورية وتشمل 27 مجلس طبي فرعي بجميع محافظات الجمهورية ومراكز علاج الأورام والمعاهد التعليمية ومستشفيات المديريات والمراكز الطبية المتخصصة.



ويتم استخدام موقع الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة بين المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء في علاج المرضى دون انتظار وصول أصل القرار للمستشفى مما ساعد علي تخفيف العبئ علي المرضي وأسرهم من مشقة السفر إلى المجالس الطبية لتقديم الطلبات واستلام القرارات.

وبدأت وزارة الصحة منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة من منشآت الرعاية الأساسية الوحدات الصحية والمراكز الطبية بدلا من المستشفيات فقط لتخفيف الضغط على المستشفيات وكذلك لتوفير الوقت والجهد على المرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.