الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

بعد أمريكا، إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جدعون ساعر، فيتو
جدعون ساعر، فيتو

قررت إسرائيل ، اليوم الأربعاء، أن تحذو حذو الولايات المتحدة بإعلان انسحابها من "مجلس حقوق الإنسان" التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

 

إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

وأعلن وزير الخارجية جدعون ساعر، قرار انسحاب إسرائيل من المجلس، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" قال فيها: "إسرائيل ترحب بقرار الرئيس ترامب بعدم المشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC)".

وأضاف: "إسرائيل تنضم إلى الولايات المتحدة  ولن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، متهمًا المجلس بأنه "يحمي بشكل تقليدي منتهكي حقوق الإنسان من خلال السماح لهم بالإفلات من التدقيق"، على حد زعمه.

وتابع ساعر: "في الوقت نفسه يركز بشكل مفرط على شيطنة دولة ديمقراطية هي إسرائيل ومهاجمتها بشكل مهووس ونشر معاداة السامية بدلًا من نشر حقوق الإنسان"، مشددًا على أن "إسرائيل لن تقبل بهذا التمييز بعد الآن"، على حد تعبيره.

وأردف ساعر: "التمييز ضدنا واضح: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة... إسرائيل لن تقبل هذا التمييز بعد الآن"، وفق قوله.

وانضمت إسرائيل بانسحابها إلى الولايات المتحدة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، انسحابه من المجلس الحقوقي التابع للمنظمة الأممية.

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