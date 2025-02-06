البابا تواضروس يستقبل وزير الرياضة ووفد الدبلوماسية الشبابية بمقر الكاتدرائية بالعباسية

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووفد برنامج " الدبلوماسية الشبابية" في نسخته الثالثة، ذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جاء اللقاء في إطار تعزيز الوعي والانتماء الوطني بين الشباب المصري، وإلقاء الضوء على دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجتمع والتاريخ المصري.

تناول البابا تواضروس خلال اللقاء، التاريخ المصري منذ الحقبة الفرعونية حتى وقتنا هذا، وكذلك تاريخ الكنيسة القبطية، موضحًا أنها تأسست مع دخول المسيحية إلى مصر عبر القديس مار مرقس في القرن الأول الميلادي.

كما تحدث عن الأدوار الثلاثة الرئيسية للكنيسة: خدمة المسيحيين، والخدمة المجتمعية من خلال المدارس والمستشفيات، وخدمة الوطن عبر دعم الاستقرار واللحمة الوطنية.

من جانبه، أثنى وزير الشباب والرياضة على الدور الوطني للكنيسة القبطية في تعزيز الوحدة المجتمعية، مشيدًا بالأنشطة الثقافية والكشفية التي تنظمها الكنيسة، والتي تساهم في رفع وعي الشباب المصري وتعزيز ارتباطهم بتاريخهم وتراثهم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تدعم الشباب في مجالات متعددة، تشمل تنمية المهارات القيادية، والتوعية الثقافية، والانخراط في العمل المجتمعي.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن أهمية التعاون مع مختلف المؤسسات، مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتعزيز التماسك الاجتماعي ونشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك.

وفي ختام اللقاء، تم فتح حوار مباشر مع شباب الدبلوماسية.

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