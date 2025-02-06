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انطلاق فعاليات الدورة الأساسية للجوالات بجامعة بنها

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

 أطلقت جامعة بنها بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، فعاليات "الدورة الأساسية للجوالات"، وذلك بمقر مركز التدريب الكشفي والإرشادي بمشتهر.  

 

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صقل مهارات الجوالات 

 جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.


وتستهدف الدورة تدريب وصقل مهارات الجوالات الكشفية من خلال الجمعية الإقليمية للمرشدات بالقليوبية وإدراك محاضرات كشفية عن مهارات حياة الخلاء والتقاليد الكشفية ومهارات الاتصال والتخطيط  والتواصل والتقارير والسجلات والتقاليد الإرشادية.

 

تولى التدريب نخبة من قادة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالجامعة وقادة التدريب والجمعية الإقليمية المرشدات بالقليوبية.


الجدير بالذكر أن الدورة الأساسية للجوالات تأتي ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتوسيع نطاق مراكز التدريب الكشفية في الجامعات المصرية، بهدف تعزيز الحركة الكشفية وتنمية المهارات القيادية لدى الجوالين والجوالات داخل الجامعات المصرية.

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الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بنها

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