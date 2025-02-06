فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم موعد فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2025، والتي اعتمدها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بنسبة نجاح 81.3% للفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول تنطلق الإثنين المقبل وتستمر لمدة 10 أيام على أن يتم تقديم الطلبات في مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي ببنها بشارع المرور بالعاصمة.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه جرى تقسيم الإدارات التعليمية إلى مواعيد لتقديم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية كالتالي:

الاثنين 10 فبراير الجاري إدارتي بنها وقها

الثلاثاء 11 فبراير الجاري طوخ وكفر شكر

الأربعاء 12 فبراير الجاري شرق شبرا

الخميس 13 فبراير الجاري غرب شبرا

الأحد 16 فبراير الجاري القناطر وقليوب

الإثنين 17 فبراير الجاري الخانكة والعبور

الثلاثاء 18 فبراير الجاري شبين القناطر والخصوص

الأربعاء 19 فبراير الجاري تخلفات جميع الإدارات.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه يتم تقديم الطلبات بمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي ببنها في شارع المرور على أن تحدد لجنة النظام المراقبة موعد الاطلاع، وإبلاغ الطالب وولي الأمر به للحضور إلى مقر اللجنة بمدرسة 25 يناير ببنها خلف ديوان عام محافظة القليوبية للاطلاع على ورقة الإجابة بحضور الطالب وولي إمرة فقط ومعهما صورة البطاقة الشخصية وصورة رقم جلوس الطالب وبعد الاطلاع يتم كتابة تقرير من ولي الأمر عن ملاحظاته على ورقة الإجابة ويتم فحص أوراق الإجابة دون اصطحاب التليفون المحمول على أن ترسل نتيجة التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطلاب المعدل له الدرجات فقط.

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