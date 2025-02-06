تعديل على طاقم حكام مباراة الأهلي وبتروجت بالدوري الممتاز

أعلن اتحاد الكرة تعديل على طاقم حكام مباراة الأهلي ضد بتروجت المقرر لها في السابعة مساء اليوم ببطولة الدوري المصري، باستبدال الحكم المساعد محمد مجدي سليمان، بالحكم المساعد محمود أبو الرجال بسبب ظروف مرضية.

تعديل على طاقم حكام مباراة الأهلي وبتروجت بالدوري المصري

ويدير مباراة الأهلي ضد بتروجيت، عبد العزيز السيد (حكمًا للساحة)، الدولي محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي (مساعدين)، محمود منصور (حكمًا رابعًا)، علاء صبري ومحمد الشناوي (تقنية الفيديو).

وتنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري القسم الأول (دوري نايل) في موسمه رقم 66 بثلاث مواجهات، حيث يستضيف فريق غزل المحلة نظيره مودرن سبورت وتنطلق المباراة في تمام الرابعة ’ وفي نفس التوقيت يشهد ملعب عثمان أحمد عثمان مواجهة أخرى تجمع بين سيراميكا كليوباترا وفاركو على أن يختتم هذا اليوم في الساعة السابعة بلقاء هام بين الأهلي وبتروجت على ملعب السلام.

لجنة شئون الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن طواقم حكام هذه المواجهات على النحو التالي:

- غزل المحلة × مودرن سبورت: الدولي محمد معروف (حكمًا للساحة)، مصطفى حسين وحاتم علام (مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، الدولي محمود بسيوني ويارا عاطف (تقنية الفيديو).

- سيراميكا كليوباترا × فاركو: السيد شعبان (حكمًا للساحة)، هشام الدسوقي ومحمود عبد السميع (مساعدين)، أحمد حمدي (حكمًا رابعًا)، الدولي محمود بسيوني ويارا عاطف (تقنية الفيديو).

- الأهلي بتروجت: عبد العزيز السيد (حكمًا للساحة)، الدولي محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي (مساعدين)، محمود منصور (حكمًا رابعًا)، علاء صبري ومحمد الشناوي (تقنية الفيديو).

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