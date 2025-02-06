أبرزها الأهلي ضد بتروجت، مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري، تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات على رأسها مباراة الأهلي ضد بتروجت.

مباريات اليوم في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو - 4 عصرًا | أون تايم سبورتس 2

غزل المحلة ضد مودرن سبورت - 4 عصرًا | أون تايم سبورتس 1

الأهلي ضد بتروجت - 7 مساء | أون تايم سبورتس 1

وشهدت مسابقة الدوري المصري تسجيل 191 هدفا قبل إقامة الجولة الـ 12 بمشاركة 18 فريقا وإقامة 99 مباراة بواقع 9 مباريات بالجولة الواحدة.

رقم استثنائي للأهلي

ونجح النادي الأهلي في تحقيق رقم استثنائي في مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، بعد حفاظه علي سجله خاليا من الخسارة بعد مرور الجولة الحادية عشر.

الزمالك يتفوق علي بيراميدز والأهلي

وتفوق الزمالك علي بيراميدز والأهلي قبل الجولة الـ 12 بعدما أحرز لاعبوه عدد 21 هدفا كأقوى خط هجوم بفارق هدف واحد عن بيراميدز وهدفين عن الأهلي.

رقم خاص لبيراميدز ويليه القطبين

ويعد فريق بيراميدز هو الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثانية عشر بعدما حقق 7 فوز ويليه الأهلي والزمالك بعدد 6 انتصارات.

رقم سلبي لنادي غزل المحلة

ويمتلك فريق غزل المحلة رقما سلبيا في مسابقة الدوري المصري بعدما استقبلت شباكه عدد 18 هدفا كأكثر الفرق بالمسابقة ويليه فاركو بعدد 15 هدفا ثم مودرن سبورت بعدد 14 هدفا.

الاتحاد السكندري يتفوق علي جميع أندية الدوري

ويتفوق الاتحاد السكندري علي جميع أندية الدوري المصري قبل الجولة الـ12 بعدما اهتزت شباكه 6 مرات فقط كأقوى خط دفاع ويليه بيراميدز والأهلي والمصري وبتروجت وزد بعدد 7 أهداف لكل فريق.

الجونة والغزل الأكثر خسارة

ويعد فريقا الجونة وغزل المحلة هما أكثر أندية الدوري المصري الممتاز تعرضا للخسارة بعدما خسر الفريق الساحلي وزعيم الفلاحين في عدد 7 مباريات من أصل 11 لقاء ويليهم إنبي ومودرن سبورت بعدد 6 لقاءات لكل منهما.

ملوك التعادلات في الدوري المصري

وشهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز حتي الآن تحقيق أندية الأهلي وبتروجت وزد والاتحاد السكندري، عدد 5 تعادلات في مشوارهم بالمسابقة كأكثر الأندية تحقيقا للتعادل، فيما يعد الزمالك والبنك الأهلي وسموحة وغزل المحلة أقل الفرق تحقيقا للتعادل بعدد 2 مباراة فقط.

فوز وحيد لثلاث فرق

ثلاث أندية فقط وهم إنبي ومودرن سبورت والجونة حققوا الفوز في مباراة واحدة خلال مشوارهم في الدوري الممتاز هذا الموسم قبل الجولة الثانية عشر.

ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز 24 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 19 نقطة

6- بتروجيت 17 نقطة

7- البنك الأهلي 17 نقطة

8- حرس الحدود 15 نقطة

9- فاركو 15 نقطة

10- طلائع الجيش 15 نقطة

11- زد اف سي 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري 14 نقطة

13- سموحة 14 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

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