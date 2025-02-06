غيابات الأهلي أمام بتروجت قبل مواجهة الليلة

يفتقد النادي الأهلي للعديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة بتروجت اليوم، حيث يستمر غياب أشرف بنشرقي الوافد الجديد عن قائمة فريق الأهلي أمام بتروجت في الدوري.

ويغيب عمر كمال عن قائمة الأهلي بسبب تعرضه لآلام في العضلة الخلفية.

كما استمر غياب أشرف داري وطاهر محمد ووسام أبو علي بسبب الإصابة على أمل لحاقهم بمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة بتروجت اليوم الخميس في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بتروجت

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم الدبيس ومصطفى العش ورامي ربيعة ومحمد هاني

الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور

الهجوم: أفشة وحسين الشحات وجراديشار

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، لمواجهة بتروجت اليوم الخميس في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت اليوم الخميس الموافق 6 من فبراير في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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