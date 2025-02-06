مدرب ليفربول يكشف حقيقة تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك وأرنولد

كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن حقيقة تجديد عقود نجوم الفريق محمد صلاح وفيرجل فان دايك وترينت الكسندر أرنولد.

وينتهي عقود اللاعبين الثلاثة في نهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع حاليا مجانا لأي فريق.

وقال سلوت في تصريحات صحفية قبل مباراة توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية: ترينت ألكسندر أرنولد، محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك لم يجددوا عقودهم.

وأضاف: نحن ندرك حقيقة مفادها أنه يتعين علينا أن نكون في حالة تأهب وجاهزين للأشياء التي قد تحدث.

ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول رقما تاريخيا أمام توتنهام الليلة في كأس كاراباو.



ويتمتع محمد صلاح بسجل مميز أمام توتنهام خلال المواجهات التي خاضها ضد السبيرز بقميص ليفربول.

وفي حال سجل صلاح أو صنع سيكون توتنهام هو أكثر فريق ساهم أمامه بأهداف في مختلف المسابقات، إذ يتساوى السبيرز مع مانشستر يونايتد في عدد مساهمات الملك المصري ضدهما بواقع (16 مساهمة).

ويستضيف فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح نظيره توتنهام مساء اليوم الخميس، في إياب نصف نهائي كأس كاراباو “كأس رابطة الأندية الإنجليزية”.

مساهمات محمد صلاح أمام توتنهام

وساهم محمد صلاح بشكل عام في 16 هدفًا خلال 17 مباراة خاضها مع ليفربول ضد توتنهام، بمختلف المسابقات.

وتأتي مساهمات صلاح أمام توتنهام، بواقع 12 هدفًا و4 تمريرات حاسمة، وكذلك أمام مانشستر يونايتد (16 مساهمة)، ثم بعدهما في قائمة الضحايا، فريق وست هام 13 مساهمة.



وشارك محمد صلاح في 19 هدفًا خلال 16 مباراة على ملعب أنفيلد هذا الموسم بواقع11 هدفًا و8 تمريرات حاسمة ولم يتمكن من التسجيل أو تقديم تمريرة حاسمة في مباراتين فقط من تلك المباريات.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو

تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو



تذاع مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو عبر قناة beIN SPORTS 1.

وانتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وتوتنهام، بفوز توتنهام بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "توتنهام الجديد".

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