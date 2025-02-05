هل تتحول أحلام محمد صلاح في 2025 إلى واقع؟ النجم المصري ينتظر التتويج بدوري الأبطال والبريميرليج للمرة الثانية، يطمح للفوز بالكرة الذهبية، يبحث عن اللقب الأول له بأمم أفريقيا

يمثل عام 2025 الحالي، تحديا خاصا لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، حيث يسعى خلاله الفرعون لتحقيق عدد من أهدافه الهامة سواء في مسيرته الأوروبية أوعلى صعيد مشاركته أيضا مع المنتخب الوطني.

دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي على رأس أحلام محمد صلاح في 2025

ويأمل محمد صلاح أن يحقق لقب الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا أو كلاهما مع ليفربول في 2025، خاصة أن الريدز تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ24 برصيد 56 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أرسنال الوصيف مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون، في حالة الفوز بها يرتفع الفارق إلى 9 نقاط، وهو ما يجعل الموسم الحالي فرصة ذهبية لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب.

ولم يحقق محمد صلاح سوى لقب وحيد للدوري الإنجليزي وكذلك دوري أبطال أوروبا خلال 8 سنوات في ليفربول حتى الآن.

محمد صلاح

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح

وبعد التألق الكبير للنجم المصري محمد صلاح، فإنه بات قريبا من تحقيق حلم الفوز بـ الكرة الذهبية، حيث أكد النجم المصري في أكثر من مناسبة أن أحد أبرز أهدافه يتمثل في الفوز بالكرة الذهبية، وهي الجائزة السنوية لمجلة فرانس فوتبول الشهيرة، وهو ما أكده اللاعب نفسه في حوار سابق مع المجلة ذاتها، حيث يسير بخطى ثابتة بعد المستوى المميز الذي يقدمه مؤخرًا وتحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، واقتراب ناديه من التتويج بلقب البريميرليج، وفي حالة الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ناديه سيصبح أقوى المرشحين للجائزة.

التأهل إلى كأس العالم 2026

على صعيد منتخب مصر، ينتظر محمد صلاح قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يرتبط ببعض المواجهات الحاسمة للعودة إلى المونديال.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 10 نقاط (3 انتصارات وتعادل وحيد)، حيث يخوض الفراعنة في شهر مارس المقبل مواجهتين ضد إثيوبيا وسيراليون، ومن المقرر أن تستمر مباريات مصر في تصفيات كأس العالم حتى شهر أكتوبر المقبل.

حلم الفوز بلقب أمم أفريقيا للمرة الأولى

رغم تألق محمد صلاح مع ليفربول ومنتخب مصر على مدار السنوات الماضية، إلا أنه لم يتوج بلقب أمم أفريقيا طوال مسيرته، حيث ستكون بطولة أمم أفريقيا 2025 فرصة ذهبية وربما تكون الأخيرة للاعب للتتويج باللقب، في البطولة التي تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وخسر محمد صلاح نهائيين سابقين للبطولة فى نسختي 2017 و2021، على يد الكاميرون والسنغال.

أزمة تجديد محمد صلاح مع ليفربول

ويشهد عام 2025 حسم مستقبل اللاعب مع ليفربول بعدما أكدت شبكة Anfield Edition الإنجليزية إن ليفربول نجح في تجديد عقد محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، وتم توقيع العقود مع الثنائي في ظل انتهاء عقدهما مع النادي الإنجليزي نهاية الموسم الحالي.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي إجراءات حول التجديد مع اللاعب المصري.

ويقدم محمد صلاح مستوى متميزا مع ليفربول بالموسم الحالي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، كما صنع 13 هدفا لزملائه بالفريق، ما يضعه في قائمة أفضل لاعبي العالم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 5 مواجهات، والهزيمة مرة وحيدة.

أرقام محمد صلاح القياسية

ويواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية بعدما سجل هدفين لفريقه ليفربول، أمام مضيفه بورنموث مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، ليصبح خامس لاعب فقط في تاريخ البريميرليج، يسجل 20 هدفًا أو أكثر في 5 مواسم مختلفة، بعد آلان شيرر (7 مرات)، سيرجيو أجويرو وهاري كين (6) وتيري هنري (5).

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم

وجاء هدفا محمد صلاح في الدقيقة 30 من ركلة جزاء و75، رافعا رصيده إلى 21 هدفا، في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم.

محمد صلاح يحقق 3 أرقام قياسية في مواجهة ليفربول وبورنموث

وتخطى محمد صلاح أيضًا عدد الأهداف التي سجلها أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد (177)، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 178 هدفا، منفردًا بالمركز السادس في لائحة الهدافين التاريخيين، بفارق 6 أهداف فقط خلف سيرجيو أجويرو، صاحب المركز الخامس.

كما رفع الفرعون المصري رصيده إلى 11 هدفا، في 12 مباراة خاضها مع ليفربول ضد بورنموث، ليعزز مكانته كهداف تاريخي لهذه المواجهة.

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