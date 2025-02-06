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رياضة

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام الليلة

رقم تاريخي ينتظر
رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام

ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول رقما تاريخيا أمام توتنهام الليلة في كأس كاراباو.

ويتمتع محمد صلاح بسجل مميز أمام توتنهام خلال المواجهات التي خاضها ضد السبيرز بقميص ليفربول.

وفي حال سجل صلاح أو صنع سيكون توتنهام هو أكثر فريق ساهم أمامه بأهداف في مختلف المسابقات، إذ يتساوى السبيرز مع مانشستر يونايتد في عدد مساهمات الملك المصري ضدهما بواقع (16 مساهمة).

ويستضيف فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح نظيره توتنهام مساء اليوم الخميس، في إياب نصف نهائي كأس كاراباو “كأس رابطة الأندية الإنجليزية”.

 

مساهمات محمد صلاح أمام توتنهام

وساهم محمد صلاح بشكل عام في 16 هدفًا خلال 17 مباراة خاضها مع ليفربول ضد توتنهام، بمختلف المسابقات.

وتأتي مساهمات صلاح أمام توتنهام، بواقع 12 هدفًا و4 تمريرات حاسمة، وكذلك أمام مانشستر يونايتد (16 مساهمة)، ثم بعدهما في قائمة الضحايا، فريق وست هام 13 مساهمة.
 

وشارك محمد صلاح في 19 هدفًا خلال 16 مباراة على ملعب أنفيلد هذا الموسم بواقع11 هدفًا و8 تمريرات حاسمة ولم يتمكن من التسجيل أو تقديم تمريرة حاسمة في مباراتين فقط من تلك المباريات.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو

تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو


تذاع مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو عبر قناة beIN SPORTS 1.

وانتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وتوتنهام، بفوز توتنهام بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "توتنهام الجديد".

ويطمح ليفربول إلى المحافظة على لقب كأس كاراباو وتخطي توتنهام هوتسبير، بعد أن حقق اللقب في العام الماضي.

بينما يسعى لاعبو توتنهام إلى الوصول للمباراة النهائية وتجاوز ليفربول وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2008.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في كأس كاراباو

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

وتأكد غياب ترينت الكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، عن المشاركة في إياب نصف نهائي كأس كاراباو أمام توتنهام هوتسبير اليوم الخميس.

وأكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، أن أرنولد لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة على ملعب أنفيلد بسبب إصابة في ساقه.

قال سلوت للصحفيين: "سيغيب عن مباراة توتنهام، ونحن ننتظر لتحديد موعد عودته".

وأضاف: "جميع أعضاء الفريق جاهزون للاختيار اليوم الخميس، باستثناء أرنولد".

هذه الإصابة تعتبر خسارة كبيرة لفريق ليفربول، خاصة في مباراة مهمة مثل إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

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