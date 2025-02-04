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رياضة

كأس مصر، بيراميدز يتقدم على المنصورة بهدف نظيف في الشوط الأول

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 كأس مصر، تقدم بيراميدز على المنصورة بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين في كأس مصر.

وسجل مهند إبراهيم مدافع المنصورة هدف بيراميدز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي - يوسف أوباما

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - صامويل أومسا - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمد الشيبي - محمود دونجا - مصطفى فتحي.

 

ويسعى بيراميدز، لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في كأس مصر، من أجل الاحتفاظ باللقب الذي حققه الموسم الماضي بالفوز على زد في المباراة النهائية.

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد المنصورة

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة بيراميدز ضد المنصورة في دور الـ 32 بكأس مصر.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة المنصورة بكأس مصر

وجاءت قائمة الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما.

وينتظر المقاولون العرب، الفائز من مواجهة بيراميدز مع المنصورة، في دور الـ 16 من كأس مصر، يوم السبت الموافق 8 مارس المقبل.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من شاهندا المغربي حكمًا للساحة، أحمد الفار مساعدًا أول، أحمد زغلول مساعدًا ثانيًا، نورا سمير حكمًا رابعًا.

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الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني بيراميدز ضد المنصورة بيراميدز نادي بيراميدز

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