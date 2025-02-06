الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

فتح باب التقديم في مسابقة قمة ميديا مصر بمجال الابتكار وريادة الأعمال

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

 أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التقديم في مسابقة قمة ميديا مصر، والتي تهدف إلى التوعية والتثقيف بمجال الابتكار وريادة الأعمال، وتسليط الضوء على جهود المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، والنماذج الناجحة، والمؤسسات الداعمة لهم، من خلال إنتاج أفكار إبداعية ومبتكرة تبرز دورهم.


مسارات مسابقة قمة ميديا مصر

• صناعة الأفلام القصيرة، وتشمل: (الأفلام الوثائقية، الأفلام الروائية القصيرة، أفلام التحريك).
• مسابقة الإعلام الرقمي، وتشمل: (قسم الصحافة الرقمية "الموقع الصحفي،المجلة الرقمية"، الإعلان الرقمي Reels، البرنامج الحواري، الحملة التسويقية المتكاملة).


شروط عامة لكل مسارات المسابقة

• التقديم مفتوح لجميع طلاب الجامعات والأكاديميات والمعاهد في كافة التخصصات والأقسام، سواء أكانت متعلقة بالتخصص أو غير مرتبطة به، لجميع السنوات الدراسية.
• يجب ملء كافة المتطلبات، وتوقيع الإقرارات المطلوبة واعتمادها؛ لرفعها أثناء التقديم عبر منصة المسابقة.
• يمكن المشاركة بشكل فردي أو جماعي.
• تُقبل الأعمال التي تم إنتاجها وتنفيذها في الفترة بين 2024 و2025، ضمن المسارات المختلفة للمسابقة.
• يجب أن يتسم المشروع المُقدم بالتفكير الإبداعي في معالجته وتنفيذه.
• يجب أن يمتلك المتقدم مهارات إنتاج المشروع وفقًا لمتطلبات كل مسار من مسارات المسابقة.
• يجب أن يرتبط المشروع المشارك بموضوع وفكرة الابتكار وريادة الأعمال.
• يجب تضمين التوعية عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF في العمل المقدم، من خلال محتوى العمل نفسه أو التتر في البداية والنهاية، أو الإشارة إلى الصندوق في الإعلام الرقمي بكافة أشكاله.

مميزات الاشتراك في مسابقة ميديا مصر

- جوائز مادية قيمة للمشتركين في المسابقة. 
- عروض سينمائية في قاعات السينمات علي مستوى الأقاليم الجغرافية.
- عرض الأعمال الفائزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق isf.
آخر موعد للتقديم 15 مارس 2025
ويمكن تقدم مشروعك من خلال الرابط التالي:

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الابتكار وريادة الأعمال الأفلام الروائية القصيرة الافلام الوثائقية الأفلام القصيرة الاعلام الرقمي رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ صناعة الأفلام

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