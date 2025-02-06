فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في كأس ملك إسبانيا

يستضيف فالنسيا نظيره فريق برشلونة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لـ كأس ملك إسبانيا، على ملعب "ميستايا".

قائمة برشلونة

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة عن قائمة الفريق لمباراة فالنسيا والتي ضمت كل من

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، دي يونج، رافينيا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة أمام فالنسيا

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا

تذاع مباراة برشلونة وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا عبر قناة SSC HD1 وتطبيق شاهد.

وكانت آخر مواجهة جمعت برشلونة ضد فالنسيا، شهدت فوزا عريضا لبرشلونة أمام فالنسيا بنتيجة 7-1، وذلك في بطولة الدوري الإسباني، بالجولة 21.



وتأهل برشلونة لربع النهائي بعد الفوز على حساب ريال بيتيس بنتيجة 5-1، في حين أن فالنسيا تخطى أورينسي بنتيجة 2-0.



ويدخل برشلونة اللقاء، بعد فوز أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني بهدف دون مقابل، فيما فاز فالنسيا على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية للدوري الإسباني.

وعلى صعيد آخر يسعى مسئولو نادي برشلونة الإسباني، لضم صفقة هجومية من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية، أن برشلونة يستهدف التعاقد مع جون فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس، بعد تألقه في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي وتسجيله 10 أهداف حتى الآن.

ويسعى برشلونة لتعزيز هجومه، لمنح روبرت ليفاندوفسكي الراحة خلال الموسم، ولتوفير المنافسة الهجومية في الفريق.

ويرتبط ماتيتا بعقد مع كريستال بالاس يمتد حتى يونيو 2027، لكن يسعى برشلونة للتفاوض مع ناديه وحسم الصفقة لصالحه.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يدرس تغيير خطته الخاصة بتطوير ملعب "سبوتيفاي كامب نو" خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يقترب برشلونة من اتخاذ قرار بتأجيل تركيب سقف ملعب سبوتيفاي كامب نو لمدة عام، ليكون في صيف 2026 بدلا من 2025.

وأشارت إلى أن إدارة نادي برشلونة لا تزال تسعى لخوض مباريات على الملعب الجديد خلال شهر مايو المقبل، وتعتقد أن تغيير ترتيب مراحل العمل سيحسن فرص ذلك.

وكان من المقرر في الخطة الأصلية رفع السقف هذا الصيف، وهي عملية تستغرق ما لا يقل عن 3 أشهر من العمل الحصري على تركيب الكابلات، ما يعني توقف باقي الأعمال خلال هذه الفترة، ولتنفيذ رفع السقف، يجب أن تكتمل هياكل المدرج الثالث، والذي يفترض أن يكون جاهزا في غضون الأشهر ال3 المقبلة.

ووفقا للتقارير بحلول شهر مايو، سيتعين تهيئة الملعب لاستضافة المباريات، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ كبير في وتيرة الأعمال.وبناء على ذلك، فإن فكرة تأجيل رفع السقف تكتسب زخما، حيث سيتم إكمال بناء المدرج الثالث أولا، ثم تثبيت السقف في صيف 2026.

عيب في ملعب برشلونة

وهذا التغيير لا يعني تأخير افتتاح سبوتيفاي كامب نو للجماهير، بل يساعد في تحقيق هدف إعادة فتحه بنسبة 60% من السعة الاستيعابية، لكنه يأتي مع العيب الكبير المتمثل في بقاء المقاعد، بما في ذلك المقصورة الرئيسية بدون غطاء يحميها من الأمطار حتى موسم 2026-2027.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.