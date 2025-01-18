كريستال بالاس يفوز على وست هام بثنائية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فاز فريق كريستال بالاس علي وست هام يونايتد بثنائية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة وست هام يونايتد وكريستال بالاس

أحرز ثنائية كريستال بالاس جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 47 و88.

تشكيل وست هام يونايتد أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: وان-بيساكا، مافروبانوس، كيلمان، كريسويل.

خط الوسط: إيمرسون، ألفاريز، رودريجيز، سوتشيك.

الهجوم: كودوس، باكيتا.

تشكيلة كريستال بالاس أمام وست هام يونايتد



حراسة المرمى: هندرسون.

خط الدفاع: مونوث، ريتشاردز، لاكروكس، جيهي، ميتشيل.

خط الوسط: هيوز، كامادا.

الهجوم: سار، إيزي، ماتيتا.

ويحتل فريق كريستال بالاس المركز ال12 برصيد 27 نقطة وياتي وست هام في الترتيب ال14 برصيد 26 نقطة.

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