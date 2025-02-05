برشلونة يؤجل تركيب سقف ملعب كامب نو لمدة عام

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يدرس تغيير خطته الخاصة بتطوير ملعب "سبوتيفاي كامب نو" خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يقترب برشلونة من اتخاذ قرار بتأجيل تركيب سقف ملعب سبوتيفاي كامب نو لمدة عام، ليكون في صيف 2026 بدلا من 2025.

وأشارت إلى أن إدارة نادي برشلونة لا تزال تسعى لخوض مباريات على الملعب الجديد خلال شهر مايو المقبل، وتعتقد أن تغيير ترتيب مراحل العمل سيحسن فرص ذلك.



وكان من المقرر في الخطة الأصلية رفع السقف هذا الصيف، وهي عملية تستغرق ما لا يقل عن 3 أشهر من العمل الحصري على تركيب الكابلات، ما يعني توقف باقي الأعمال خلال هذه الفترة، ولتنفيذ رفع السقف، يجب أن تكتمل هياكل المدرج الثالث، والذي يفترض أن يكون جاهزا في غضون الأشهر ال3 المقبلة.

ووفقا للتقارير بحلول شهر مايو، سيتعين تهيئة الملعب لاستضافة المباريات، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ كبير في وتيرة الأعمال.وبناء على ذلك، فإن فكرة تأجيل رفع السقف تكتسب زخما، حيث سيتم إكمال بناء المدرج الثالث أولا، ثم تثبيت السقف في صيف 2026.

عيب في ملعب برشلونة

وهذا التغيير لا يعني تأخير افتتاح سبوتيفاي كامب نو للجماهير، بل يساعد في تحقيق هدف إعادة فتحه بنسبة 60% من السعة الاستيعابية، لكنه يأتي مع العيب الكبير المتمثل في بقاء المقاعد، بما في ذلك المقصورة الرئيسية بدون غطاء يحميها من الأمطار حتى موسم 2026-2027.

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