الإحصاء: 4.01% انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الأحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2024.



وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.36 خلال شهر نوفمبر 2024 (أولـي) مقابل 112.89 خلال شهر أكتوبر 2024 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 4.01٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ 172.47 خــــــلال شـــهــــر نوفمبر 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر أكتوبر 2024 حيــــث بلــــغ 159.36 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 8.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 93.28 خــلال شــهـر نوفمبر 2024 مقـارنة بشهـر أكتوبر 2024 حيـث بـلـغ 85.10 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 9.61٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنسوجات 161.23 خــــلال شهــر نوفمبر 2024 مقــارنة بشــهــر أكتوبر 2024 حيــث بلــــغ 166.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 3.06 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الملابس الجاهزة 217.42 خـــلال شهــــر نوفمبر 2024 مقــارنـة بشــهر أكتوبر 2024 حــيــث بــــلـــغ 223.54 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 2.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

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