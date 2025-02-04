الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.51 %

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية رسميًا عقب انتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح 76.51%، وذلك بحضور دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وجمال عبده حسن رئيس لجنة النظام والمراقبة.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 


وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن نسبة النجاح لنتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الأول 76.51 %،  ونسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 100%.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 


بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى للفصل الدراسى الأول 56 %، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100%.


ومن الجدير بالذكر أنه بلغ عدد الطلاب الحضور لامتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 17466 طالبا منتظما، بينما بلغ عدد الطلاب الحضور لامتحانات الفصل الدراسى الأول إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى 1093 طالبا منتظما.

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