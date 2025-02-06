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حقوق عين شمس تتأهل للأدوار الإقصائية لمسابقة التحكيم التجاري الدولي

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 تأهلت كلية الحقوق جامعة عين شمس إلى الأدوار الإقصائية (الدور ٣٢) في النسخة السادسة من منافسة التحكيم التجاري الدولى التي ينظمها المركز السعودي للتحكيم التجاري بمشاركة ١٢١ جامعة من مختلف أنحاء العالم وأكثر من ١٨ جامعة مصرية المقرر انعقادها في المملكة العربية السعودية،  تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس. 

حقوق عين شمس تتأهل للأدوار الاقصائية لمسابقة التحكيم التجارى الدولى

وأكد محمد صافي عميد كلية الحقوق أن هذا التأهل بمثابة ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق الكلية وطلابها المشاركين في المنافسة، حيث أظهر أعضاء الفريق مستوى عالٍ من الاحترافية في إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية. وتُعد هذه المنافسة من أبرز الفعاليات الدولية في مجال التحكيم التجاري، حيث توفر منصة تعليمية وتنافسية تتيح للطلاب تطوير مهاراتهم القانونية وتعزيز فهمهم لآليات تسوية النزاعات.

وفي هذا الصدد، استقبل  الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، فريق الكلية المتأهل لنهائيات المسابقة برفقة الأستاذ الدكتور حسام العطار، مدير البرنامج الإنجليزي بالكلية والمشرف علي الفريق، حيث عبر لهم عن فخر الكلية بهذا الإنجاز، مؤكدا على دعم الكلية المستمر لطلابها في مختلف المسابقات الأكاديمية والمهنية، وحث الفريق على الاستعداد لمواصلة مشواره في المنافسة، والسعى لتحقيق مراكز متقدمة في المراحل القادمة.

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