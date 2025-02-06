دراسة جديدة: بكتيريا الفم تساعد في تحسين وظائف المخ وأداء الذاكرة

تؤثر العادات اليومية بشكل كبير على كيفية عمل المخ، وكشفت دراسة طبية حديثة أن تحسين صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية يبدأ من تحسين صحة الفم.

تأثير ميكروبيوم الفم على وظائف المخ

ووجد الباحثون أن مجتمع البكتيريا في الفم، والذي يُعرف باسم ميكروبيوم الفم، له تأثير كبير على وظائف المخ بحسب Times of india.

وتؤثر البكتيريا بشكل كبير على قدرة اتخاذ القرار أو قوة الذاكرة في الدماغ. وفقًا لهذه الدراسة المنشورة في عام 2025، فإن تعديلًا بسيطًا واحدًا لنظافة الفم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الوظيفة الإدراكية ووظيفة الدماغ بشكل عام.

دور البكتيريا الفموية في وظيفة الدماغ

وفقًا لهذه الدراسة، قد يكون لتوازن البكتيريا الفموية تأثير على وظيفة الدماغ على وجه الخصوص، ارتبط تحسن أداء الذاكرة بالبكتيريا الموجودة في ميكروبات الفم الصحية، مثل النيسرية والمستديمة.

تنتج هذه البكتيريا جزئيًا أكسيد النيتريك، وهو مادة كيميائية مهمة لوظائف المخ. ويعتمد الحفاظ على الوظائف الإدراكية على حصول المخ على الأكسجين والعناصر الغذائية، وهو ما يتحقق بفضل أكسيد النيتريك، الذي يعمل على تحسين الدورة الدموية. وبالتالي، فإن الحفاظ على توازن صحي للبكتيريا في فمك لا يفيد أسنانك فحسب، بل يفيد دماغك أيضًا.

تحسين نظافة الفم

إن تحسين نظافة الفم وتناول وجبات غنية بالنترات هما التغييران الأكثر أهمية اللذين يمكنك القيام بهما لتحسين صحة دماغك.

تساعد النترات الموجودة في الوجبات مثل الخضراوات الخضراء والبنجر على زيادة نمو البكتيريا الجيدة في الفم وقد ارتبطت هذه البكتيريا الجيدة بتحسين الأداء الإدراكي.

إن تناول هذه الوجبات بشكل منتظم، إلى جانب نظافة الفم المناسبة، يمكن أن يساعد في زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، مما يحسن العمليات الإدراكية مثل الذاكرة والتركيز.

قوة العناية الفموية المنتظمة

لا يقتصر الحفاظ على صحة الفم الجيدة على تنظيف الأسنان بالفرشاة وخيط تنظيف الأسنان، على الرغم من أنهما أمران بالغي الأهمية.

ويتعلق الأمر أيضًا بدعم نمو البكتيريا المفيدة في فمك وتشير الدراسات إلى أن ميكروبيوم الفم الصحي يمكن أن يقلل من خطر التدهور المعرفي كمو إن الإجراءات البسيطة مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة واستخدام غسول الفم وتناول الأطعمة التي تعزز نمو البكتيريا الفموية الجيدة مثل تلك الغنية بالنتراتهي خطوات صغيرة يمكن أن تؤدي إلى عقل أكثر حدة مع تقدمنا ​​في السن.

العلاقة بين النظام الغذائي وصحة الفم والوظيفة الإدراكية

كما تؤكد الدراسة أن النظام الغذائي وصحة الميكروبيوم الفموي مترابطان.

على سبيل المثال، لا تدعم الأطعمة الغنية بالنترات بكتيريا الفم فحسب، بل يمكنها أيضًا تحسين إنتاج أكسيد النيتريك، والذي بدوره يعزز وظائف المخ. من خلال إضافة المزيد من الخضروات والأطعمة الغنية بالنترات إلى نظامك الغذائي، فإنك تمنح دماغك دفعة طبيعية مع دعم صحة الفم.

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