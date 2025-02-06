الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

حجز سائق توكتوك متهم بالتحرش بسودانية في العمرانية

حجز المتهم، فيتو
حجز المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحجز سائق توك توك متهم بالتحرش بفتاة سودانية أثناء توصيلها لمنزلها بالعمرانية، 24 ساعة على ذمة التحريات.

وكشفت التحقيقات أن مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من قسم شرطة العمرانية بإبلاغ فتاة تحمل الجنسية السودانية بتعرضها للتحرش من سائق توك توك.

بإجراء الفحص والتحري تبين أن الفتاة طالبة في العشرينيات من عمرها، أوقفت التوك توك وطلبت منه توصيلها إلى منزلها وأثناء استقلالها معه لامس أجزاء حساسة من جسدها، فنهرته وغادرت التوك توك ثم توجهت لقسم الشرطة وأبلغت بالواقعة.

تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على السائق المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. 

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نيابة الجيزة مديرية أمن الجيزة العمرانية

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