كأس ملك إسبانيا.. كلاسيكو منتظر في الأدوار النهائية.. والريال وأتلتيكو ينتظران برشلونة بالنصف بالدور قبل النهائي

كأس ملك إسبانيا، تختتم منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الخميس، بمباراتين، الأولى بين ريال سوسيداد وأوساسونا، والثانية بين برشلونة وفالنسيا.

وبدأت منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، مساء الثلاثاء الماضي، حيث تتنافس 8 فرق على الوصول إلى مرحلة نصف النهائي.

وحصل أتلتيكو مدريد على أولى بطاقات التأهل إلى نصف النهائي بعدما حقق فوزًا كبيرًا على خصمه خيتافي، بخمسة أهداف دون رد، في مباراة ربع النهائي، مساء الثلاثاء.

وتغلب ريال مدريد على ليجانيس، بثلاثية لهدفين في إطار المرحلة نفسها من بطولة كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.

الجدير بالذكر أن حامل لقب النسخة الماضية من كأس ملك إسبانيا، أتلتيك بلباو قد ودع المنافسات من دور الـ16 على يد أوساسونا.

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا قبل مباراتي الليلة

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد إجراء قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عن الموسم الحالي 2024 /2025.

وحدد الاتحاد الإسباني، موعد إجراء قرعة نصف النهائي، يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام القرعة في قاعة "لويس أراجونيس" بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ديربي منتظر في الأدوار النهائية

ومن المنتظر أن تتسم الأدوار النهائية من كأس ملك إسبانيا بديربي أو أكثر من ديربي خاصة بعد تأهل الثنائي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وحال بلوغ برشلونة نصف النهائي الليلة علي حساب فالنسيا خاصة أن البرسا يمتلك حظوظ قوية علي الأخير بعد النتيجة الكبيرة بسباعية بالليجا مؤخرًا.

وكانت آخر مواجهة جمعت برشلونة ضد فالنسيا، شهدت فوز عريض لبرشلونة أمام فالنسيا بنتيجة 7-1، وذلك في بطولة الدوري الإسباني، بالجولة 21.

يحل فريق برشلونة ضيفا مساء اليوم الخميس، أمام نظيره فالنسيا، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لـ كأس ملك إسبانيا، على ملعب "ميستايا".

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

تذاع مباراة برشلونة وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا عبر قناة SSC HD1 وتطبيق شاهد.

وتأهل برشلونة لربع النهائي بعد الفوز على حساب ريال بيتيس بنتيجة 5-1، في حين أن فالنسيا تخطى أورينسي بنتيجة 2-0.

ويدخل برشلونة اللقاء، بعد فوز أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني بهدف دون مقابل، فيما فاز فالنسيا على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية للدوري الإسباني.

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