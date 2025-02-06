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رياضة

السفاح، من هو جونزالو جارسيا "منقذ" ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا (فيديو)

جونزالو جارسيا، فيتو
جونزالو جارسيا، فيتو

ريال مدريد ضد ليجانيس، خطف الشاب جونزالو جارسيا الأضواء بقوة بعدما سجل هدفًا قاتلًا منح ريال مدريد فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على ليجانيس في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا، في مباراة شهدت لحظات درامية حتى الثواني الأخيرة.

 

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

على الرغم من تقدم ريال مدريد بهدفين مبكرين عبر النجم الكرواتي لوكا مودريتش والوافد الجديد البرازيلي إندريك، لم يستسلم ليجانيس، فقد تمكن خوان كروز من تقليص الفارق في الدقيقة الـ39 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ59، عاد كروز ليصدم ريال مدريد مجددًا بتسجيل هدف التعادل، ليضع الفريق الملكي في موقف صعب.

لكن اللحظة الحاسمة جاءت في الدقيقة الـ93، عندما ارتقى جونزالو جارسيا وسدد برأسه كرة رائعة هزت الشباك، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا، ويثبت أنه مهاجم من طراز خاص.


أنشيلوتي يعلق على موهبة جارسيا

المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، لم يخفِ إعجابه بالمهاجم الشاب، فقد قال بعد المباراة: "جونزالو جارسيا يبذل عملًا جيدًا للغاية في فريق الشباب، ويمكنني الاعتماد عليه".

هذه الكلمات قد تكون مؤشرًا على مستقبل مشرق لجارسيا مع الفريق الأول، خاصة مع قدرته على الحسم في اللحظات الحرجة.


مَن هو جونزالو جارسيا؟ "السفاح" القادم بقوة

الإسباني جونزالو جارسيا البالغ من العمر 21 عامًا مواليد 24 مارس 2004، كان نجم ريال مدريد أمام ليجانيس.

جارسيا، المهاجم الفتاك في صفوف ريال مدريد كاستيا، يعيش موسمًا استثنائيًا بأرقامه المذهلة، إذ يواصل النجم الشاب خطف الأنظار بأرقامه التهديفية المبهرة مع ريال مدريد كاستيا، ليثبت يومًا بعد يوم أنه مهاجم من العيار الثقيل وجاهز للعب مع الفريق الأول.

لعب جارسيا مع ريال مدريد كاستيا 22 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفًا، ومرر 3 كرات حاسمة، ليتربع على عرش هدافي الدوري.

وفي آخر 13 مباراة سجل المهاجم الشاب 16 هدفًا.

هذه الأرقام تؤكد أن ريال مدريد يملك سفاحًا جديدًا في خط الهجوم، قد يكون أحد الحلول المستقبلية للفريق الأول لتعزيز الخط الأمامي لريال مدريد، في ظل حاجة الملكي لمهاجمين قادرين على صنع الفارق.

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