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رياضة

أتلتيكو مدريد يكتسح خيتافي بخماسية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

أتليتكو مدريد، فيتو
أتليتكو مدريد، فيتو

كأس ملك إسبانيا، اكنسح فريق أتلتيكو مدريد نظيره خيتافي بخماسبة نظيفة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل أتليتكو مدريد الى نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا.

 

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي 

واحرز جوليانو سيميوني هدفي أتلتيكو مدريد في الدقيقة 8 و17  الأول بعد كرة عرضية من خافي جالان ويقابلها سيميوني برأسية من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك والثاني بعد تمريرة يقابلها سيميوني بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك

وأحرز صامويل لينو الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد بعد تمريرة من جوليان ألفاريز ويقابلها صامويل لينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 42.

واحرز هدف أتلتيكو مدريد الرابع كوريا بعد تمريرة رائعة من جالاجر ويقابلها أنخيل كوريا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 79

وحاء هدف أتلتيكو مدريد الخامس بعد ضغط من كوريا على دفاع خيتافي ويمرر الكرة وان تو مع سورلوث وتنتهي بتسديدة قوية من سورلوث وتهز الشباك في الدقيقة 86.

وكان أتلتيكو مدريد تأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد عبور إلتشي في دور الـ16.

وتأهل خيتافي إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد عبور بونتيفيدرا في دور الـ16.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام خيتافي

وأعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي في كأس ملك إسبانيا

وقاد الثلاثي جوليانو سيميوني، أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز، خط هجوم أتلتيكو مدريد لمواجهة خيتافي.

وتكون تشكيل أتلتيكو مدريد من:

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، خوسيه خيمينيز، روبن لو نورماند، خافي جالان.

خط الوسط: رودريجو دي بول، كوكي، صامويل لينو.

خط الهجوم: جوليانو سيميوني، أنطوان جريزمان، جوليان ألفاريز.

وجلس على مقاعد البدلاء: أوبلاك، أزبلكويتا، لينجليه، فيتسل، رينيلدو، جالاجر، ليمار، ماركوس يورينتي، ريكيلمي، كوريا، سورلوث.

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