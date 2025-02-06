مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارتين بمركز طما بسوهاج
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين بكوبري طما بمحافظة سوهاج.
حادث تصادم سيارتين بمركز طما في سوهاج
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بكوبري طما بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين ووفيات.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتين مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط.
وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى والمصابين لتلقي العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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