الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بحلوان

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 3 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة في مدينة حلوان، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى  أحد  المستشفيات  لتلقى العلاج اللازم.


 

حادث انقلاب سيارة بحلوان

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، على الفور انتقلت الخدمات المرورية مدعومة  بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


وبالإنتقال والفحص، تبين اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انحرافها وانقلاب السيارة مما اسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، ونقل سيارات الإسعاف  المصابين الى أحد  المستشفيات لتلقى العلاج اللازم. 

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