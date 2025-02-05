طرق جديدة لتقليل فاتورة الكهرباء، نصائح وقرارات حكومية

فاتورة الكهرباء، كشف المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تساعد المواطنين في تقليل استهلاك الكهرباء، مما ينعكس على خفض قيمة الفواتير الشهرية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية من خلال إصدار قرارات جديدة تلزم الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية بالالتزام بمعايير محددة لاستهلاك الطاقة، خاصة في الأجهزة المنزلية الأكثر استخدامًا مثل التكييفات، والثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح.

وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية "بطاقة كفاءة الطاقة"، وهي ملصق يتم وضعه على الأجهزة الكهربائية يوضح مدى استهلاكها للكهرباء، ما يساعد المستهلكين على اختيار الأجهزة الأكثر كفاءة، وبالتالي تقليل استهلاك الكهرباء دون التأثير على الأداء.

كما أكد أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل نحو 70% من استهلاك المصانع للطاقة، مشددًا على ضرورة استبدال المحركات القديمة ذات الكفاءة المنخفضة بأخرى موفرة للطاقة، إلى جانب الالتزام بإجراء الصيانة الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء وتحسين أداء أنظمة التدفئة والتهوية.

وأضاف أن هناك جهودًا رقابية لضمان تطبيق المواصفات الجديدة، من خلال هيئة المواصفات والجودة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومصلحة الرقابة الصناعية، لضبط الأسواق والتأكد من التزام الشركات المصنعة بمعايير كفاءة الطاقة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المستدامة حتى 2040، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الفواتير على المواطنين، وتحقيق الاستدامة في استهلاك الكهرباء.

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