الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طرق جديدة لتقليل فاتورة الكهرباء، نصائح وقرارات حكومية

عداد وفاتورة الكهرباء،
عداد وفاتورة الكهرباء، فيتو
ads

فاتورة الكهرباء، كشف المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تساعد المواطنين في تقليل استهلاك الكهرباء، مما ينعكس على خفض قيمة الفواتير الشهرية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية من خلال إصدار قرارات جديدة تلزم الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية بالالتزام بمعايير محددة لاستهلاك الطاقة، خاصة في الأجهزة المنزلية الأكثر استخدامًا مثل التكييفات، والثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح.

وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية "بطاقة كفاءة الطاقة"، وهي ملصق يتم وضعه على الأجهزة الكهربائية يوضح مدى استهلاكها للكهرباء، ما يساعد المستهلكين على اختيار الأجهزة الأكثر كفاءة، وبالتالي تقليل استهلاك الكهرباء دون التأثير على الأداء.

كما أكد أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل نحو 70% من استهلاك المصانع للطاقة، مشددًا على ضرورة استبدال المحركات القديمة ذات الكفاءة المنخفضة بأخرى موفرة للطاقة، إلى جانب الالتزام بإجراء الصيانة الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء وتحسين أداء أنظمة التدفئة والتهوية.

وأضاف أن هناك جهودًا رقابية لضمان تطبيق المواصفات الجديدة، من خلال هيئة المواصفات والجودة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومصلحة الرقابة الصناعية، لضبط الأسواق والتأكد من التزام الشركات المصنعة بمعايير كفاءة الطاقة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المستدامة حتى 2040، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الفواتير على المواطنين، وتحقيق الاستدامة في استهلاك الكهرباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع مجلس الوزراء استهلاك الكهرباء استراتيجية الطاقة المستدامة اجتماع مجلس الوزراء اليوم الرقابة الصناعية المهندس محمود عصمت تحسين كفاءة الطاقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء رؤية مصر 2030 مجلس الوزراء مصلحة الرقابة الصناعية وزير الكهرباء

مواد متعلقة

التكييف والثلاجة والغسالة، قرارات حكومية جديدة بشأن كفاءة الأجهزة

أجهزة كهربائية تستخدم طاقة أقل، قرارات حكومية جديدة لخفض الاستهلاك

خطة حكومية لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك، وزير الكهرباء يكشف التفاصيل

مدبولي: الخبراء الاقتصاديون يتخوفون من زيادة الرسوم الجمركية وتأثيرها على التضخم

مدبولي: لا مشكلات في توافر السلع ومعارض "أهلًا رمضان" مستمرة بالمحافظات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا

مدبولي: توجيهات رئاسية بتكامل أجهزة الدولة لمواجهة الأزمات ووضع سيناريوهات استباقية

مدبولي: مصر مستمرة في الإصلاح الاقتصادي.. وانخفاض معدل المواليد لأول مرة منذ 2007
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

مصادر أمريكية تكشف خطة ترامب للضغط على مصر

مدبولي: زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل

التكييف والثلاجة والغسالة، قرارات حكومية جديدة بشأن كفاءة الأجهزة

الإصابة تصدم علي معلول من جديد وتقرب رحيله عن الأهلي

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

طرق جديدة لتقليل فاتورة الكهرباء، نصائح وقرارات حكومية

منوعات

المزيد

"بيتي كالاتور"، أقصر سلم كهربائي يثير سخرية رواد مواقع التواصل (صور)

تركي الفيصل لـ ترامب: الشعب الفلسطيني ليس مهاجرا غير شرعي ليتم ترحيله

لم تحتمل فراقها، أم بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرا

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر السكر اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالأسواق؟

أسعار الذهب فى الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 5-2-2025 (آخر تحديث)

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 5-2-2025

شهادات البنك الأهلي 2025 بأعلى عائد شهري

المزيد

انفوجراف

تقلبات جوية خلال 48 ساعة.. أمطار وأتربة وبرودة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بتحقيق هدف طال انتظاره

تفسير رؤية المانجو الخضراء في المنام وعلاقتها بتحسن الأوضاع المالية

دعاء بين الأذان والإقامة لتفريج الهموم والكروب

المزيد
الجريدة الرسمية