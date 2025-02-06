الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

تشريعات جديدة تفرض معايير صارمة على الأجهزة الكهربائية في مصر

مجلس الوزراء، فيتو
مجلس الوزراء، فيتو

في خطوة تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، أعلن المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن إصدار تشريعات جديدة تلزم الشركات المصنعة والمستوردة للأجهزة الكهربائية في مصر بتطبيق معايير صارمة لكفاءة الطاقة.

وأوضح الوزير أن هذه التشريعات تستهدف الحد من استهلاك الكهرباء للأجهزة المنزلية والصناعية، مثل التكييفات، والثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، من خلال وضع مواصفات إلزامية تضمن تقليل استهلاك الطاقة دون التأثير على جودة الأداء.

وأشار إلى أن القرارات تشمل اعتماد "بطاقة كفاءة الطاقة"، التي تُوضع على الأجهزة الكهربائية لتوضيح مدى استهلاكها للكهرباء، ما يساعد المستهلكين في اختيار الأجهزة الأكثر كفاءة وتوفيرًا للطاقة، مما ينعكس على خفض فاتورة الكهرباء.

وأكد الوزير أن هناك جهات رقابية ستتولى متابعة تنفيذ هذه المعايير، مثل هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لضمان التزام الشركات بالمعايير الجديدة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المستدامة حتى 2040، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقليل العبء على المواطنين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الكهربائية في البلاد.

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