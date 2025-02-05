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رياضة

جبريل الرجوب: اتحاد الكرة المصري "إرث وتاريخ" وأبو ريدة أيقونة عربية

هاني أبو ريدة يستقبل
هاني أبو ريدة يستقبل جبريل الرجوب، فيتو

اتحاد الكرة، أبدى الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اعتزازه البالغ بزيارته لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث هنأ هاني أبو ريدة بتوليه رئاسة مجلس إدارة الاتحاد.

والتقى هاني أبو ريدة نظيره الرجوب اليوم الأربعاء، على هامش زيارة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمقر اتحاد الكرة المصري، الذي وصفه بـ "إرث وتاريخ" النهضة الرياضية المصرية.

 

أبو ريدة أيقونة الكرة العربية

وقال الرجوب: "تشرفنا أنا وعبد السلام هنية عضو اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بزيارة عنوان الرياضة المصرية، إرث وتاريخ النهضة الرياضية المصرية، مقر الاتحاد، وعلى رأسه الأيقونة الرياضية العربية كابتن هاني أبو ريدة".

وأضاف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن "نشاط هاني أبو ريدة على مدار سنوات في الاتحادين الإفريقي والعربي وكذلك الاتحاد الدولي شكل ووثق شبكة أمان لتطوير الحركة الرياضية العربية والإفريقية".

 

أبو ريدة كان دائمًا داعم للكرة الفلسطينية

وأكمل الرجوب أن “أبو ريدة كان سندًا قويًّا بشكل خاص لصالح الرياضة الفلسطينية، في كافة المحطات الصعبة التي واجهناها بضغوطات من الاحتلال، الذي سعى لكسر إراداتنا، كان اتحاد الكرة المصري وعنوانه هاني أبو ريدة مدافعًا شرسًا وعنيدًا لتثبيت الأنظمة والقوانين والميثاق الأوليمبي كمرجع لإدارة العلاقات الثنائية والجماعية”.

واختتم الرجوب حديثه قائلًا: “اليوم أهنئ الكرة المصرية بعودة هاني أبو ريدة لرئاسة الاتحاد، الذي سيبقى الشخصية الأبرز في تاريخ الرياضة المصرية والعربية”.

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