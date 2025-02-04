أبو ريدة يصطحب رئيس الاتحاد الليبي في جولة بمركز المنتخبات الوطنية (صور)

اصطحب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عبد المولى المغربي رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في جولة بمقر الاتحاد المصري الجديد ومركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

أبو ريدة يستقبل رئيس الاتحاد الليبي

استقبل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، عبد المولى المغربي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.

تأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون بين الاتحادين المصري والليبي، فيما أعرب رئيس الاتحاد الليبي عن سعادته بالزيارة وبتعزيز التعاون مع الاتحاد المصري في المرحلة المقبلة.



حضر اللقاء علاء عبد الرازق وإيناس العوامي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد الليبي والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري.

وعلى صعيد متصل وتحت شعار "التطوير سياسة الاتحاد المستدامة" يبدأ اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم أسبوعا مكثفًا من ورش العمل تحت إشراف مسئولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لوضع لبنة التطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها التطوير الفني والإداري، ومنظومة التحكيم المصري.



ويستضيف الاتحاد المصري لكرة القدم لهذا الغرض كوكبة من أبرز خبراء ونجوم كرة القدم في العالم، في مقدمتهم الفرنسي أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والسويسري ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، وانطونيو بافلو مسئول التطوير بالفيفا وأوسكار لوبيز المحاضر الدولي في التحكيم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية، بقيادة المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، حيث يستثمر الاتحاد علاقاته المتميزة بمسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من خلال مجموعة من البرامج والبروتوكولات لتحقيق هذا الهدف.



ومن المقرر أن يستقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية يوم الجمعة المقبل، والذي يحاضر بورشة العمل باتحاد الكرة لاكتشاف وتطوير المواهب، من خلال مشروع "أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين" الذي يبدأه اتحاد الكرة تحت رعاية وإشراف "فيفا".

وتبدأ فعاليات ورشة عمل اكتشاف وتطوير المواهب اليوم الثلاثاء، ضمن المشروع الذي يهدف لتجهيز كوادر وطنية لاكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات المصرية، ويستهدف كل مدن وقرى مصر.



كما يستقبل أبو ريدة يوم السبت المقبل ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام بـ "فيفا"، تزامنا مع انطلاق ورشة تطوير الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يحضر بوساكا فعالياتها، إلى جانب المحاضر الدولي أوسكار لوبيز.



واستقبل أبو ريدة صباح اليوم أنطونيو بافو بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي والكابتن علاء نبيل المدير الفني وذلك قبل بدء ورشة العمل التي انطلقت بعنوان تنمية المواهب.

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