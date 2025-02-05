الأربعاء 05 فبراير 2025
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رياضة

أبو ريدة يلتقي "الرجوب" ويهديه درع الاتحاد المصري

أبو ريدة يلتقي الرجوب
أبو ريدة يلتقي الرجوب ويهديه درع الاتحاد المصري، فيتو

اتحاد الكرة، التقى هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء الفريق جبريل الرجوب وزير الشباب والرياضة الفلسطيني رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، خلال زيارته لمقر الاتحاد المصري الجديد لمناقشة سبل التعاون بين الاتحادين المصري والفلسطيني.

وأهدي أبو ريدة درع الاتحاد المصري للرجوب الذي أشاد بحفاوة الاستقبال والترحاب الذي حظي به من جانب أبو ريدة ومسئولى الاتحاد المصرى.

 

تواصل ورشة عمل اكتشاف وتنمية المواهب

تواصلت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ورشة العمل “اكتشاف وتنمية المواهب” التي ينظمها الاتحاد، ضمن فعاليات مشروع المواهب تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”.

 

محاضري مشروع تطوير المواهب

حاضر خلال ورشة العمل التي تمتد فعالياتها لليوم الثاني بلحسن مالوش الخبير الفني لدى الاتحادين الدولي والإفريقي، أنطوني بافو مسئول التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم، سكوت ليبي أخصائي اكتشاف المواهب بالاتحاد الدولي وأحمد الجوهري مدير مشروع اكتشاف وتنمية المواهب بالاتحاد المصري، بحضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وشارك في ورشة العمل العديد من المدربين المصريين.

 

أهداف مشروع اكتشاف المواهب

ويهدف مشروع FIFA لتطوير المواهب لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على استغلال إمكانياتها بأفضل شكل ممكن، والحرص على تطوير مهارات اللاعبين، فضلًا عن تطوير المدربين من خلال ورش تدريبية والمساعدة في رفع مستوى منتخبات الرجال والسيدات حول العالم على المدى البعيد.

تأتي الورشة في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال استثمار العلاقات المتميزة التي تربط المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد بمسئولي “FIFA”.

 

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