الخميس 06 فبراير 2025
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تدريب العاملين بمياه الفيوم على التحول الرقمي

جانب من التدريب،
جانب من التدريب، فيتو

 نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، دورة تدريبية بعنوان “مهارات السكرتارية والتحول الرقمي”، استهدفت العاملين بوظيفة كاتب ومدخل بيانات ضمن برنامج المسار الوظيفي.

أهداف الدورة التدريبية

هدفت الدورة إلى تعزيز مهارات السكرتارية، بما يشمل أنواع الاتصال الفعال، إدارة الوقت، إجراء الاتصالات الرأسية والأفقية بكفاءة، التعامل مع برنامج DMS، كتابة المراسلات والمذكرات والتقارير، حفظ وأرشفة الملفات، وإدارة الاجتماعات.

 كما ركّزت الدورة على التحول الرقمي في بيئة العمل، من خلال تأهيل الموظفين لاستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وأتمتة العمليات الإدارية، وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع البرمجيات المتقدمة لإدارة البيانات والمراسلات، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية.

 

تطوير الكوادر العاملة بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي

وتحرص شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي على تطوير كوادرها من خلال تدريب الموظفين على أحدث التقنيات والأساليب، مما يسهم في رفع كفاءة العمل، تقليل الوقت المستغرق في تنفيذ المهام، وتعزيز الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا على أداء الشركة ككل.

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وقال الدكتور محمود الغندقلي، مدير عام التدريب، بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدورة التدريبية  ضمن خطة الشركة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل وفق أحدث النظم التكنولوجية.

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