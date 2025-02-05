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سياسة

مديرة الإعلام بـ"الأونروا" في غزة: نواصل تقديم الخدمات الحيوية لـ 6 ملايين لاجئ

إيناس حمدان، مدير
إيناس حمدان، مدير مكتب الإعلام في الأونروا، فيتو

أكدت إيناس حمدان، مدير مكتب الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، أن الوكالة تواصل تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، رغم التحديات المتزايدة، مشددة على أهمية دعم الشركاء الدوليين لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية.

دور نقابة الصحفيين في دعم القضية الفلسطينية 

وأعربت خلال الحوار المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مع سفيرة النرويج لدى القاهرة، عن شكرها للنقابة على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على دور "الأونروا" في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

 

خدمات الأونروا في فلسطين 

وأوضحت أن خدمات الوكالة تشمل التعليم لأكثر من 300 ألف طفل فلسطيني، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الأساسية عبر العيادات المنتشرة في مناطق عملها. كما أكدت أن العمل الإنساني في قطاع غزة أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانيها السكان.

كما أشارت إلى أن "الأونروا" تقدم خدمات اجتماعية مهمة داخل المخيمات الفلسطينية، مؤكدة أن استمرار دعم الشركاء الدوليين يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار المساعدات وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

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منظمة الأونروا نقابة الصحفيين سفيرة النرويج لدى القاهرة
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