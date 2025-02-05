الأربعاء 05 فبراير 2025
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رياضة

أول تعليق من رئيس أتلتيك بلباو ردا على بيان ريال مدريد

جون أورياتي، رئيس
جون أورياتي، رئيس نادي أتلتيك بلباو

رد نادي أتلتيك بلباو الإسباني، على بيان ريال مدريد الذي انتقد خلاله التحكيم بعد أحداث مباراة إسبانيول، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وقال جون أورياتي، رئيس نادي أتلتيك بلباو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قبل موسمين، لعبنا ضد ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو بالمباراة الأخيرة في الدوري، وقام كارفاخال بتدخل عنيف على يوري بيريشيتش".

وأضاف: "تدخل كارفاخال أدى لكسر عظام لاعبنا، وأنهينا المباراة بلاعب أقل لأننا لم يكن لدينا المزيد من التبديلات، وأشهر الحكم بطاقة صفراء فقط ضد لاعب ريال مدريد".

 

تدخل داني كارفاخال ضد لاعب أتلتيك بلباو 
تدخل داني كارفاخال ضد لاعب أتلتيك بلباو 

وأكمل: "كنا نلعب من أجل التأهل الأوروبي، ولم نتمكن من ذلك بعدما تعادلنا معهم في ذلك الوقت، تتحدث جميع الأندية عن شعورها بالظلم، والجميع يقدم الشكاوى بشأن الحكام، ولكن في النهاية المحصلة صفر، لأننا نفهم مدى تعقيد مهمة التحكيم، ولكن مع وجود التكنولوجيا يحاولون التحسن باستمرار".

 

بيكيه ساخرا من بيان ريال مدريد ضد التحكيم: اعتادوا ذلك طوال 120 عاما

كما سخر جيرارد بيكيه نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، من بيان ريال مدريد الذي انتقد خلاله التحكيم بعد أحداث مباراة إسبانيول، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الإثنين الماضي، ضد ما حدث في مباراة إسبانيول.

وعلق جيرارد بيكيه على البيان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلا: "بيان ريال مدريد عبارة عن ستار دخاني كامل، اعتادوا على ذلك لمدة 120 عامًا، عندما يخسرون يتحدثون عن شيء آخر، هذا ما يريدونه، لأن الحكام دائمًا ما يرتكبون الأخطاء".

وأضاف: "لقد فعل ريال مدريد ذلك دائمًا، ونحن معتادون على ذلك، من خلال ضغطهم على وسائل الإعلام، واستخدام تلك النغمة عندما لا تسير الأمور على ما يرام، وسنجد الحكام يتعرضون للضغوطات من الآن فصاعدًا".

وواصل سخريته من ريال مدريد، عندما سُئل عن المواهب الشابة في الليجا، وقال: "في برشلونة نجد الكثير من المواهب، لأن هناك أكاديمية لا ماسيا، بينما في ريال مدريد، تأتي من الشيكات المالية".

وعند سؤاله عن أفضل مباراة خاضها مع برشلونة قال: "نهائي  دوري أبطال أوروبا 2011 أمام مانشستر يونايتد، وإذا كانت ضد ريال مدريد، فبالتأكيد المباراة التي فزنا بها 6-2 في سانتياجو بيرنابيو".

وكشف بيكيه عن توقعاته للدوري الإسباني هذا الموسم: "البطل سيكون برشلونة، وسيأتي أتلتيكو مدريد ثانيًا، وأتلتيك بلباو في المركز الثالث، يجب أن تحذروا من بلباو هذا الموسم".

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